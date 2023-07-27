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15:28, 27 июля 2023Культура

Стал известен размер пенсии Михаила Боярского

Стало известно, что пенсия Михаила Боярского составляет 20 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стал известен размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

73-летний музыкант и актер проживает в Санкт-Петербурге и получает 20 тысяч рублей каждый месяц. По словам основателя компании «РУ-КОНЦЕРТ» и театрального продюсера Евгения Морозова, большую часть своих средств артист зарабатывает с помощью гастролей.

«У него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что артисты, которые проживают в Москве, могут рассчитывать на больший размер пенсии, с надбавками от государства.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что ранее Боярский заявлял об отсутствии планов покидать сцену.

В июне известный юрист рассказал, что российская исполнительница Алла Пугачева может остаться без пенсии в Израиле из-за своего супруга шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов).

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    Анастасия Астахова
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