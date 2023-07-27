Стал известен размер пенсии Михаила Боярского

Стало известно, что пенсия Михаила Боярского составляет 20 тысяч рублей

Стал известен размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

73-летний музыкант и актер проживает в Санкт-Петербурге и получает 20 тысяч рублей каждый месяц. По словам основателя компании «РУ-КОНЦЕРТ» и театрального продюсера Евгения Морозова, большую часть своих средств артист зарабатывает с помощью гастролей.

«У него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что артисты, которые проживают в Москве, могут рассчитывать на больший размер пенсии, с надбавками от государства.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что ранее Боярский заявлял об отсутствии планов покидать сцену.

В июне известный юрист рассказал, что российская исполнительница Алла Пугачева может остаться без пенсии в Израиле из-за своего супруга шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов).