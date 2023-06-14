Стало известно о возможном отсутствии пенсии у Пугачевой в Израиле из-за Галкина

Юрист Гебель заявил, что Пугачева может остаться без пенсии из-за доходов Галкина

Юрист и генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что российская исполнительница Алла Пугачева может остаться без пенсии в Израиле.

По словам эксперта, доход членов семьи пенсионера, в данном случае доход супруга певицы, шоумена и ведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) от концертов в разных странах, превышает размер пособия по старости, что, согласно законам Израиля, лишает Пугачеву возможности получать пенсию.

«Размер пособия зависит от возраста пенсионера и количества человек в семье. Например, на одного человека выплачивается в пересчете на рубли порядка 35 тысяч рублей, а на супружескую пару с двумя и более детьми — около 80 тысяч», — добавил Гебель.

Как уточняет издание, заработок Галкина на гастролях существенно превышает размер пособия по старости. Отмечается, что благодаря доходу телеведущего пара проживает в одном из самых дорогих районов Израиля — Кейсарии, а потому исполнительница, вероятнее всего, не сможет получать выплаты от государства.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина назвала возможные причины отъезда Аллы Пугачевой из страны.