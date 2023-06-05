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16:09, 5 июня 2023Культура

Бабкина назвала возможные причины отъезда Пугачевой из России

Бабкина заявила, что Пугачева могла покинуть Россию ради сохранения семьи

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина назвала возможные причины отъезда эстрадной певицы Аллы Пугачевой из страны. Об этом она сообщила в эфире программы, доступной на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По мнению исполнительницы, Пугачева могла переехать в Израиль ради своих близких. «Я не знаю, что ее пошатнуло, может быть, муж (шоумен и ведущий Максим Галкин, внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента — прим. "Ленты.ру") и от него все зависит, может быть, она хотела сохранить семью, все-таки у нее детишки», — поделилась Бабкина.

Артистка отметила, что не поняла поступка коллеги, однако не осуждает Пугачеву. При этом певица подчеркнула, что исполнительница песни «Миллион алых роз» обладала достаточным уровнем популярности и количеством связей в России, потому могла решить свои проблемы, не покидая страну.

«Я всегда говорю, что она останется на века гениальнейшей певицей. Но народ, который ее любил, — их предали. Народ не может этого простить, потому что им в лицо плюнули. Мы тебя обожали всей душой и сердцем, все поголовно, а ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы нас поддержать», — отметила Бабкина.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву глупой из-за того, что та покинула Россию.

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    Анастасия Астахова
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