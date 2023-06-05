Бабкина назвала возможные причины отъезда Пугачевой из России

Бабкина заявила, что Пугачева могла покинуть Россию ради сохранения семьи

Народная артистка России Надежда Бабкина назвала возможные причины отъезда эстрадной певицы Аллы Пугачевой из страны. Об этом она сообщила в эфире программы, доступной на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По мнению исполнительницы, Пугачева могла переехать в Израиль ради своих близких. «Я не знаю, что ее пошатнуло, может быть, муж (шоумен и ведущий Максим Галкин, внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента — прим. "Ленты.ру") и от него все зависит, может быть, она хотела сохранить семью, все-таки у нее детишки», — поделилась Бабкина.

Артистка отметила, что не поняла поступка коллеги, однако не осуждает Пугачеву. При этом певица подчеркнула, что исполнительница песни «Миллион алых роз» обладала достаточным уровнем популярности и количеством связей в России, потому могла решить свои проблемы, не покидая страну.

«Я всегда говорю, что она останется на века гениальнейшей певицей. Но народ, который ее любил, — их предали. Народ не может этого простить, потому что им в лицо плюнули. Мы тебя обожали всей душой и сердцем, все поголовно, а ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы нас поддержать», — отметила Бабкина.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву глупой из-за того, что та покинула Россию.