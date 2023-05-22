Актриса Васильева назвала Пугачеву глупой из-за отъезда из России

Актриса Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву глупой из-за отъезда из России

Народная артистка России Татьяна Васильева назвала эстрадную певицу Аллу Пугачевой глупой из-за того, что та покинула Россию. Об этом она сообщила в эфире программы, доступной на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Актриса задалась вопросом, зачем исполнительнице понадобилось переезжать в Израиль, и выразила предположение, что на такое решение повлиял ее супруг, российский телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

«Она великая. Я редко говорю это слово. Она величайшая. Не будет такой, но она глупая. Чего она туда поперлась?» — поделилась Васильева.

Артистка добавила, что муж певицы давно хотел покинуть страну, а начало специальной военной операции на Украине стало лишь поводом: «Ведущий он великолепный. Он давно хотел уехать. Он пользовался страной. Зачем так говорить про нас? Это так дурновкусно».

В середине мая стало известно, что Пугачева вновь покинула Россию сразу после похорон модельера Валентина Юдашкина.