Стало известно об отъезде Пугачевой из России сразу после похорон Юдашкина

Помощница Пугачевой рассказала об отъезде певицы из России сразу после похорон Юдашкина

Советская и российская певица Алла Пугачева покинула Россию сразу после похорон модельера Валентина Юдашкина. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову.

Чупракова прокомментировала публикацию Яны Поплавской в соцсетях, в которой телеведущая негодует из-за приезда артистки в Россию. «Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — написала ассистентка звезды эстрады.

Осенью 2022 года Пугачева вместе с супругом и младшими детьми переехала жить в Израиль. Известно, что в начале мая иполнительница приехала на церемонию прощания с Юдашкиным.

