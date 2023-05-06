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14:07, 6 мая 2023Ценности

Алла Пугачева приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина

ТАСС: певица Алла Пугачева приехала на похороны российского модельера Валентина Юдашкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что похороны проходят в Траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание пришли также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты Клара Новикова, Бедрос Киркоров, Олег Газманов и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Ранее певица Лайма Вайкуле сообщила, что Пугачева планирует прийти на церемонию прощания с дизайнером. «Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны Валентина Юдашкина. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?"» — процитировала Вайкуле слова Пугачевой.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи выявили еще в 2016-м.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка в Московской области. В 1991-м он стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России. Участвовал в разработке образцов формы для военных ВС РФ.

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Мария Винар
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