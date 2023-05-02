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13:07, 2 мая 2023Ценности

Умер модельер Валентин Юдашкин

«Первый канал»: российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Соответствующую информацию приводит «Первый канал».

О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужила онкология, которую обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка, Одинцовский район, Московская область. В 1991 году он стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Олимпийскими играми, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

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Мария Винар
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