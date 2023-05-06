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11:18, 6 мая 2023Ценности

В Москве началось прощание с модельером Валентином Юдашкиным

В Москве началась церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве началась церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным. Многие люди, в том числе семья и близкие, сейчас подъезжают к Троекуровском кладбищу, передает корреспондент ТАСС.

На прощание пришли также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и Эвелина Хромченко. Утверждается, что среди гостей заметили и Аллу Пугачеву, которая приехала в Россию из Израиля, чтобы почтить память модельера. О намерении советской и российской эстрадной певицы посетить похороны модельера стало известно 5 мая.

Дом моды Валентина Юдашкина, как отмечается, временно выставил на витрины манекены в черных платьях. Таким образом там решили почтить память о модельере.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи выявили еще в 2016-м.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка в Московской области. В 1991-м он стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России. Участвовал в разработке образцов формы для военных ВС РФ.

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Варвара Кошечкина
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