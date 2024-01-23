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15:41, 23 января 2024Культура

Директор Орбакайте признался в непонимании причин отмены концерта певицы

Директор Орбакайте Качан заявил, что не понимает причин отмены концерта певицы
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Директор российской певицы Кристины Орбакайте Александр Качан отреагировал на срыв концерта артистки в Улан-Удэ, а также требование отменить ее выступление в Новосибирске. Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

Медиаменеджер признался, что не понимает, с чем связаны отмены шоу исполнительницы. «Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — поделился Качан.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте.

До этого общественные деятели потребовали отменить выступление артистки в Улан-Удэ, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику исполнителей, выступающих против страны.

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      Анастасия Астахова
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