Билеты на концерт Орбакайте перестали продавать после письма мэра

Билеты на концерт Орбакайте перестали продавать после письма мэра Владивостока

Билеты на концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке перестали продавать после письма мэра города Константина Шестакова, который призвал отменить выступление певицы. О приостановке продажи билетов РИА Новости сообщили в концертном зале «Феско Холл», где и планируется выступление.

Представитель концертной площадки рассказал, что информации об отмене мероприятия нет, но билеты на него уже не продаются.

О письме Шестакова стало известно днем 7 февраля. Помимо Орбакайте мэр просит отменить выступление и Дианы Арбениной. Поводом послужило обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Общественники считают, что артистки связаны с финансированием украинской армии.

До этого во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте. «Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — поясняли в Муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, Арбениной — на 27 февраля.