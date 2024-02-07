Билеты на концерт Орбакайте перестали продавать после письма мэра
Билеты на концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке перестали продавать после письма мэра города Константина Шестакова, который призвал отменить выступление певицы. О приостановке продажи билетов РИА Новости сообщили в концертном зале «Феско Холл», где и планируется выступление.
Представитель концертной площадки рассказал, что информации об отмене мероприятия нет, но билеты на него уже не продаются.
О письме Шестакова стало известно днем 7 февраля. Помимо Орбакайте мэр просит отменить выступление и Дианы Арбениной. Поводом послужило обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Общественники считают, что артистки связаны с финансированием украинской армии.
До этого во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте. «Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — поясняли в Муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока.
Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, Арбениной — на 27 февраля.