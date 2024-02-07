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05:00, 8 февраля 2024Культура

Билеты на концерт Орбакайте перестали продавать после письма мэра

Билеты на концерт Орбакайте перестали продавать после письма мэра Владивостока
Кристина Орбайкате

Кристина Орбайкате. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Билеты на концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке перестали продавать после письма мэра города Константина Шестакова, который призвал отменить выступление певицы. О приостановке продажи билетов РИА Новости сообщили в концертном зале «Феско Холл», где и планируется выступление.

Представитель концертной площадки рассказал, что информации об отмене мероприятия нет, но билеты на него уже не продаются.

О письме Шестакова стало известно днем 7 февраля. Помимо Орбакайте мэр просит отменить выступление и Дианы Арбениной. Поводом послужило обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Общественники считают, что артистки связаны с финансированием украинской армии.

До этого во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте. «Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — поясняли в Муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта, Арбениной — на 27 февраля.

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      Марина Совина
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