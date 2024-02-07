Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Шестаков порекомендовал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал организаторам отменить выступления российских певиц Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Об этом пишет РИА Новости.

«Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке», — говорится в заявлении муниципального центра управления (МУЦ) города.

Отмечается, что причиной данных рекомендаций стало обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». При этом МУЦ уточнил, что окончательное решение остается за организаторами мероприятий «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения».

До этого во Владивостоке отказались отменять концерт Кристины Орбакайте. «Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — пояснял МУЦ.

Ранее стало известно, что еще в двух российских городах отменили концерты исполнительницы.