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16:21, 7 февраля 2024Культура

Еще в двух российских городах отменили концерты Орбакайте

В Благовещенске и Хабаровске перенесли концерты Кристины Орбакайте

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменили в Благовещенске и Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора выступлений Сергея Зайцева.

Выступления артистки должны были состояться в Благовещенске 15 и 16 марта, в Хабаровске 18 марта. В качестве причины отмены называются накладки по логистике. Отмечается, что тур в этих городах будет перенесен на другие даты, которые будут озвучены позже. «Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть», — сказал Зайцев.

До этого выступления Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. Общественные деятели призвали отменить концерты певицы, обвинив ее в поддержке Вооруженных сил Украины.

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      Варвара Кошечкина
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