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12:26, 5 февраля 2024Культура

Организатор концертов Орбакайте высказался об их отмене

Организатор концертов Орбакайте в Сибири заявил об их переносе
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Организатор концертов певицы Кристины Орбакайте в сибирских городах Иркутске и Красноярске Оганнес Тухманян высказался об их отмене. В разговоре с Telegram-каналом «RTVI новости и видео» он заявил об их переносе на более поздние даты.

«Отмена произошла в связи со сложностью проведения этих концертов. Их пока отменили, но мы планируем провести эти концерты позже», — цитирует мужчину канал.

Тухманян уточнил, что в Иркутске концерт артистки предполагается провести через год.

Об отмене запланированных на 7 и 12 марта концертов Орбакайте стало известно ранее в этот день. В январе сообщалось об отмене выступлений артистки и в других городах России.

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      Ольга Лаврикова
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