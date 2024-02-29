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14:28, 29 февраля 2024Культура

Орбакайте запланировала выступление перед участниками СВО

Певица Кристина Орбакайте запланировала выступление перед участниками СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте планирует выступить перед участниками специальной военной операции (СВО). Об этом изданию «Абзац» рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Представитель Кристины Орбакайте рассказал мне, что она готова посетить наших военных в лечебных учреждениях. Если ей сейчас это предложат, она не откажется», — сообщил собеседник издания.

Источник отметил, что визит запланирован в следующий приезд Орбакайте в Россию. Представитель артистки решает вопрос о передаче билетов на концерт военным. По его словам, «артистка любит родину и поддерживает ее во всем».

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.

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      Мария Рюрикова
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