Орбакайте упала на сцене на концерте в российском городе

Орбакайте упала на сцене на концерте в БКЗ «Октябрьский»

Певица Кристина Орбакайте упала на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге во время выступления. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Артистка споткнулась о собственную длинную концертную мантию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы. По данным сайта госзакупок, из местного бюджета были выделены 2,57 миллиона рублей. Не уточняется, сколько именно билетов было выкуплено. Часть билетов жителям раздадут от администрации муниципального округа Левашово.

До этого концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.