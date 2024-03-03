Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:02, 4 марта 2024Культура

Орбакайте упала на сцене на концерте в российском городе

Орбакайте упала на сцене на концерте в БКЗ «Октябрьский»

Певица Кристина Орбакайте упала на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге во время выступления. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Артистка споткнулась о собственную длинную концертную мантию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы. По данным сайта госзакупок, из местного бюджета были выделены 2,57 миллиона рублей. Не уточняется, сколько именно билетов было выкуплено. Часть билетов жителям раздадут от администрации муниципального округа Левашово.

До этого концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали поставок дальнобойных ракет на Украину

      Популярная певица показала фото топлес

      Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

      Зеленский негативно оценил ситуацию на границе с Польшей

      Пес ценой жизни спас российских бойцов от украинского дрона в зоне СВО

      Макрона обвинили в создании атмосферы страха

      Женатый на шести женщинах мужчина сделал вазэктомию

      Способность России противостоять гиперзвуковому оружию США оценили

      В США заявили о праве России ответить НАТО после слов Шольца

      Орбакайте упала на сцене на концерте в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше