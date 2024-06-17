Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 17 июня 2024Мир

Делегации Турции и Сирии провели переговоры

Aydınılık: делегации Турции и Сирии провели переговоры на авиабазе «Хмеймим»

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınılık.

В ходе встречи стороны обсудили последние события в Идлибе и вокруг него. Отмечается, что следующие переговоры планируется провести в Багдаде.

По данным источников, близких к сирийскому правительству, переговоры между двумя странами, которые были заморожены в течение некоторого времени, возобновились. «Похоже, что сирийско-турецкие отношения становятся все ближе», — сказал собеседник издания.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что страна готова к выводу своего воинского контингента из Сирии в случае полного обеспечения безопасности границы. Он также отметил, что именно Анкара «спасла Сирию от террористов».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария заявила о готовности провести второй саммит по Украине. Когда он может состояться и позовут ли туда Россию?

      Спрос на посещение стендап-концертов в России вырос в три раза

      Делегации Турции и Сирии провели переговоры

      Девушка пожаловалась на необычную находку в саду и напугала пользователей сети

      Арестованный в Приморье американец не признал вину

      В России назвали режим Зеленского недоговороспособным

      Шор заявил об отказе Молдавии в посадке самолета с оппозиционерами

      В Белом доме объяснили странное поведение Байдена на сцене

      Беспилотник подавили в российском регионе

      В МАГАТЭ призвали возобновить сотрудничество с КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше