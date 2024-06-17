Aydınılık: делегации Турции и Сирии провели переговоры на авиабазе «Хмеймим»

Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınılık.

В ходе встречи стороны обсудили последние события в Идлибе и вокруг него. Отмечается, что следующие переговоры планируется провести в Багдаде.

По данным источников, близких к сирийскому правительству, переговоры между двумя странами, которые были заморожены в течение некоторого времени, возобновились. «Похоже, что сирийско-турецкие отношения становятся все ближе», — сказал собеседник издания.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что страна готова к выводу своего воинского контингента из Сирии в случае полного обеспечения безопасности границы. Он также отметил, что именно Анкара «спасла Сирию от террористов».