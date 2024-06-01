В Минобороны Турции допустили вывод войск из Сирии в случае безопасности границ

Турция готова к выводу своего воинского контингента из Сирии в случае полного обеспечения безопасности границы. Об этом заявил министр обороны республики Яшар Гюлер, передает ТАСС.

«Мы можем рассмотреть вариант вывода наших войск из Сирии после того, как безопасность наших границ будет полностью обеспечена и при наличии подобной необходимости», — сказал глава оборонного ведомства.

Гюлер также отметил, что именно Анкара «спасла Сирию от террористов», и заявил о готовности содействовать Дамаску по вопросам принятия новой конституции и обеспечения безопасности. Он также раскритиковал планируемые 11 июня выборы в северных регионах Сирии, контролируемых курдскими формированиями. Министр подчеркнул, что они нарушают национальную безопасность Турции.

Ранее Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не станет просить ни у кого разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ. Он подчеркнул, что когда речь идет о безопасности страны, Анкара ничего ни с кем не согласовывает.