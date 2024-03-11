Турция отказалась просить разрешения на операцию у своих границ

Министр обороны Гюлер: Турция не попросит разрешения на операцию у своих границ

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не станет просить разрешения на проведение антитеррористической операции у своих границ. Его слова приводит газета Hürriyet.

Гюлер подчеркнул, что Турция отказалась просить разрешения на проведение операции у своих границ. Он подчеркнул, что когда речь идет о безопасности страны, Анкара ничего ни с кем не согласовывает.

«Никто не должен забывать, что Турецкая Республика — великое государство. Мы не подчинялись и не будем подчиняться чьим-либо приказам», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о планах Турции провести крупную военную операцию в Ираке. В ходе действий Анкара рассчитывает «закрыть» от террористов все 378 километров границы с Ираком.