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10:00, 7 марта 2024Мир

Стало известно о планах Турции провести крупную военную операцию в Ираке

Hürriyet: Турция может провести крупную военную операцию против курдов в Ираке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция планирует провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). О планах Анкары провести операцию против курдов стало известно Hürriyet.

«Прежде всего, в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция», — заявил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

По его словам, турецкие власти уже достигли соглашения с центральной администрацией Ирака и администрацией столицы Иракского Курдистана Эрбилем. В ходе операции Анкара рассчитывает «закрыть» от террористов все 378 километров границы с Ираком.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По словам премьера, Эрдоган виновен в геноциде курдов и аресте журналистов, поэтому не может поучать других.

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      Виктория Кондратьева
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