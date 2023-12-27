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18:16, 27 декабря 2023Мир

Нетаньяху ответил сравнившему его с Гитлером Эрдогану

Нетаньяху ответил сравнившему его с Гитлером Эрдогану, обвинив Турцию в геноциде

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Reuters.

Израильский политик обвинил главу Турции в геноциде курдов и аресте журналистов. По его мнению, Эрдоган — последний человек, который должен поучать других.

Ранее турецкий лидер заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.

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      Виктория Кондратьева
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