Нетаньяху ответил сравнившему его с Гитлером Эрдогану

Нетаньяху ответил сравнившему его с Гитлером Эрдогану, обвинив Турцию в геноциде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнившему его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Reuters.

Израильский политик обвинил главу Турции в геноциде курдов и аресте журналистов. По его мнению, Эрдоган — последний человек, который должен поучать других.

Ранее турецкий лидер заявил, что между действиями, которые Нетаньяху совершает сегодня, и преступлениями Гитлера нет никакой разницы.