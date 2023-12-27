Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

TRT Haber: Эрдоган сравнил с Гитлером израильского премьера Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Слова турецкого лидера передает телеканал TRT Haber.

«Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», — сказал Эрдоган, отметив, что при этом западные страны всячески потворствуют Израилю в его геноцидальной политике в Газе.

24 июля 2018 года Эрдоган заявил, что призрак Гитлера появился среди представителей израильских властей. Он назвал Израиль «самым сионистским, фашистским и расистским государством».