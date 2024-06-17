Арестованный в Приморье американец не признал вину

Американский солдат Блэк, арестованный за кражу у девушки, не признал вину

Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока.

Вину в краже мужчина признал частично — «умысла не было». В суде обвиняемый общается с помощью переводчика.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 частью 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк — старший сержант. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.