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04:00, 17 июня 2024Силовые структуры

Арестованный в Приморье американец не признал вину

Американский солдат Блэк, арестованный за кражу у девушки, не признал вину
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Американский военнослужащий Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока.

Вину в краже мужчина признал частично — «умысла не было». В суде обвиняемый общается с помощью переводчика.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 частью 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк — старший сержант. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.

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      Юлия Мискевич
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