Арестованного в Приморье американца оставили в СИЗО

В Приморье суд оставил в СИЗО американца Блэка, обвиняемого в краже

В Приморье суд оставил в СИЗО американца Гордона Блэка, обвиняемого в краже. Об этом сообщает ТАСС.

Защита иностранца хотела оспорить решение Первомайского районного суда Владивостока от 3 мая, однако вышестоящая инстанция оставило все без изменений. Блэк в апелляционной жалобе сообщил, что в его планы не входит отъезд из России. По его словам, он даже может жить с сожительницей, которая является потерпевшей в его деле.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и кража у нее 200 тысяч рублей. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

В Пентагоне заявили, что старший сержант Гордон Блэк в последнее время был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.