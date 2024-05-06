Стало известно о возможном задержании в России американского военного

NBC: приехавшего в РФ из Южной Кореи американского военного задержали за кражу

В России, предположительно, по подозрению в воровстве был задержан американский военнослужащий. Отмечается, что он приехал в страну из Южной Кореи по собственной инициативе, сообщает телеканал NBC.

«В России был задержан американский солдат. Он находился в Южной Корее и ездил в Россию по собственной инициативе, а не по служебным делам», — заявили телеканалу три американских чиновника.

Телеканал уточнил, что подозреваемого обвиняют в воровстве у женщины.

Ранее стало известно, что в Калининграде гражданин США предстанет перед судом за попытку похитить сына и незаконно вывезти его из России.