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17:41, 12 марта 2024Силовые структуры

Американец попытался незаконно вывезти похищенного сына из России и попался ФСБ

В Калининграде осудят американца за похищение сына и попытку вывезти его из РФ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Калининграде гражданин США предстанет перед судом за попытку похитить сына и незаконно вывезти его из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили управлении Следственного комитета по Калининградской области.

По данным ведомства, 27 июля 2023 года 35-летний иностранец приехал в Калининградскую область для встречи с четырехлетним сыном, гражданином РФ. Не получив согласия матери, мужчина под предлогом совместного времяпрепровождения вывез мальчика в Мамоновский городской округ, где вместе с ним попытался незаконно пересечь государственную границу через лес и болота.

Американца с ребенком задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В отношении него возбудили уголовное по статьям 126 («Похищение несовершеннолетнего»), а также 30 и 322 («Покушение на незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

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