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13:09, 20 февраля 2024Силовые структуры

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже американца

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО Гершковича по делу о шпионаже

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Московский городской суд оставил в СИЗО журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда города Москвы о продлении срока ареста журналиста и оставил ее без удовлетворения. Гершкович будет под стражей до 30 марта.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Гершкович сможет вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам. «Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», — сказал глава государства.

Корреспондент Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже.

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      Екатерина Кашурникова
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