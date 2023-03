Журналиста The Wall Street Journal обвинили в шпионаже

Журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже

ФСБ России возбудила дело по статье о шпионаже в отношении корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Как сообщает ТАСС, журналист был задержан в четверг, 30 марта, в Екатеринбурге.

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД РФ корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal американца Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже на правительство США Центр общественных связей ФСБ

Корреспондента планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ, передает «Ъ».

В Центре общественных связей ФСБ считают, что Гершкович, действуя по заданию США, собирал составляющие гостайну материалы о деятельности одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. В ФСБ утверждают, что журналиста задержали при попытке получения секретных данных.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По данным Telegram-канала УРАЛLIVE, сотрудник The Wall Street Journal собирал информацию о деятельности «Уралвагонзавода», расположенного в Нижнем Тагиле. Также отмечается, что Гершкович пытался подробно узнать и о других оборонных предприятиях Свердловской области.

В The Wall Street Journal отвергли обвинения в шпионаже

Редакция газеты The Wall Street Journal опубликовала на сайте официальное заявление в связи с задержанием Гершковича. Издание отвергло обвинения в шпионаже против своего сотрудника.

Представители издания также выразили глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича. Помимо этого, они заверили, что будут добиваться немедленного освобождения журналиста.

Фото: @evangershkovich

В МИД России и Кремле прокомментировали задержание американского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о задержании корреспондента, в своем Telegram-канале написала, что то, чем занимался в Екатеринбурге Гершкович, не имеет отношения к журналистике.

К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку» Мария Захарова официальный представитель МИД России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании журналиста, заявил, что Гершкович был взят с поличным. Также он сообщил, что в Кремле знают о публикациях корреспондента, поскольку ежедневно мониторят зарубежные СМИ.

Отвечая на вопрос о судьбе других журналистов The Wall Street Journal в России, Песков сказал, что сотрудники газеты, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность», могут работать в стране и дальше. При этом он напомнил, что у сотрудников иностранного СМИ должна быть действующая аккредитация.

Гершкович живет в России уже несколько лет

Пиарщик Ярослав Ширшиков, который знаком с Гершковичем лично и сопровождал его в Екатеринбурге, рассказал, что обсуждал с журналистом общественно-политическую жизнь города и отношение местных жителей к предпринимателю Евгению Пригожину. При этом он не заметил у корреспондента повышенного интереса к заводам.

Это очень приятный парень. 31 год ему, по происхождению русский еврей. Папа из Москвы, мама из Одессы. Они в 1979 году эмигрировали в Штаты из СССР, и там уже на свет появился Эван. Он прекрасно говорит по-русски, с заметным американским акцентом, но говорит прекрасно: с падежами, со склонениями у него все в порядке. Ну как на родном языке. Предложения строит грамотно с точки зрения русского языка. Веселый, добрый, улыбчивый парень. Светлый такой, светлый Ярослав Ширшиков пиарщик; о корреспонденте Эване Гершковиче

При этом депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который встречался с Гершковичем около 10 дней назад, заявил в разговоре с «Русской службой Би-би-си», что журналист задавал ему вопросы о ЧВК «Вагнер», о промышленных предприятиях Урала и подготовке кадров, а также о бывшем мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Кроме того, Гершкович интересовался перепиской Вегнера с Пригожиным: в конце 2022 года депутат обратился к основателю ЧВК «Вагнер» с предложением набирать снайперов и диверсантов из числа женщин, отбывающих наказание в российских колониях. По словам Вегнера, в спецоперации России на Украине захотели поучаствовать женщины-заключенные из исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле. Пригожин поддержал такое предложение. Позднее в Управлении ФСИН Свердловской области опровергли сообщения о том, что женины-заключенные из тагильской колонии просили отправить их на спецоперацию.

«У него [Гершковича] было мнение, что людей насильно забирают. Я ему показал обращения, которых уже более тысячи, обращения со всей страны: люди обращаются ко мне, чтобы я ходатайствовал перед Пригожиным, чтобы у них была возможность стать участниками СВО», — добавил Вегнер

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

«[У Гершковича] сложилось мнение, что Екатеринбург — такой революционный город, что тут каждый день митинги, протесты. Я попытался его разубедить, что это не так: когда 5-7 человек свою позицию активно высказывают, в интернете присутствуют — [создается такая] видимость. Наш город — город рабочих, студентов, ученых. Мнение, что у нас город оппозиционный — это совершенно неправильно», — сказал депутат. Он также добавил, что на встречу журналист принес бутылку коньяка. По словам Вегнера, они с Гершковичем выпили за дружбу между народами на всей земле.

Гершкович живет в Москве уже шесть лет и имеет аккредитацию в МИД России. Он работает репортером и освещает события в России и на территории бывших советских республик. В прошлом журналист был сотрудником Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.