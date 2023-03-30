Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Журналиста The Wall Street Journal обвинили в шпионаже

Журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже

Фото: @evangershkovich

ФСБ России возбудила дело по статье о шпионаже в отношении корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Как сообщает ТАСС, журналист был задержан в четверг, 30 марта, в Екатеринбурге.

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД РФ корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal американца Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже на правительство США

Центр общественных связей ФСБ

Корреспондента планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ, передает «Ъ».

В Центре общественных связей ФСБ считают, что Гершкович, действуя по заданию США, собирал составляющие гостайну материалы о деятельности одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. В ФСБ утверждают, что журналиста задержали при попытке получения секретных данных.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По данным Telegram-канала УРАЛLIVE, сотрудник The Wall Street Journal собирал информацию о деятельности «Уралвагонзавода», расположенного в Нижнем Тагиле. Также отмечается, что Гершкович пытался подробно узнать и о других оборонных предприятиях Свердловской области.

В The Wall Street Journal отвергли обвинения в шпионаже

Редакция газеты The Wall Street Journal опубликовала на сайте официальное заявление в связи с задержанием Гершковича. Издание отвергло обвинения в шпионаже против своего сотрудника.

Представители издания также выразили глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича. Помимо этого, они заверили, что будут добиваться немедленного освобождения журналиста.

Фото: @evangershkovich

В МИД России и Кремле прокомментировали задержание американского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о задержании корреспондента, в своем Telegram-канале написала, что то, чем занимался в Екатеринбурге Гершкович, не имеет отношения к журналистике.

К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку»

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
Материалы по теме:
Партизан холодной войны. Норвежский дипломат стал лучшим агентом советской разведки. Какие секреты НАТО он добыл для КГБ?
Партизан холодной войны.Норвежский дипломат стал лучшим агентом советской разведки. Какие секреты НАТО он добыл для КГБ?
17 марта 2023
«Он был способен на любую подлость» 60 лет назад в СССР арестовали супершпиона Пеньковского. Какие тайны он выдал Западу?
«Он был способен на любую подлость»60 лет назад в СССР арестовали супершпиона Пеньковского. Какие тайны он выдал Западу?
22 октября 2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании журналиста, заявил, что Гершкович был взят с поличным. Также он сообщил, что в Кремле знают о публикациях корреспондента, поскольку ежедневно мониторят зарубежные СМИ.

Отвечая на вопрос о судьбе других журналистов The Wall Street Journal в России, Песков сказал, что сотрудники газеты, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность», могут работать в стране и дальше. При этом он напомнил, что у сотрудников иностранного СМИ должна быть действующая аккредитация.

Гершкович живет в России уже несколько лет

Пиарщик Ярослав Ширшиков, который знаком с Гершковичем лично и сопровождал его в Екатеринбурге, рассказал, что обсуждал с журналистом общественно-политическую жизнь города и отношение местных жителей к предпринимателю Евгению Пригожину. При этом он не заметил у корреспондента повышенного интереса к заводам.

Это очень приятный парень. 31 год ему, по происхождению русский еврей. Папа из Москвы, мама из Одессы. Они в 1979 году эмигрировали в Штаты из СССР, и там уже на свет появился Эван. Он прекрасно говорит по-русски, с заметным американским акцентом, но говорит прекрасно: с падежами, со склонениями у него все в порядке. Ну как на родном языке. Предложения строит грамотно с точки зрения русского языка. Веселый, добрый, улыбчивый парень. Светлый такой, светлый

Ярослав Ширшиковпиарщик; о корреспонденте Эване Гершковиче

При этом депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который встречался с Гершковичем около 10 дней назад, заявил в разговоре с «Русской службой Би-би-си», что журналист задавал ему вопросы о ЧВК «Вагнер», о промышленных предприятиях Урала и подготовке кадров, а также о бывшем мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Кроме того, Гершкович интересовался перепиской Вегнера с Пригожиным: в конце 2022 года депутат обратился к основателю ЧВК «Вагнер» с предложением набирать снайперов и диверсантов из числа женщин, отбывающих наказание в российских колониях. По словам Вегнера, в спецоперации России на Украине захотели поучаствовать женщины-заключенные из исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле. Пригожин поддержал такое предложение. Позднее в Управлении ФСИН Свердловской области опровергли сообщения о том, что женины-заключенные из тагильской колонии просили отправить их на спецоперацию.

«У него [Гершковича] было мнение, что людей насильно забирают. Я ему показал обращения, которых уже более тысячи, обращения со всей страны: люди обращаются ко мне, чтобы я ходатайствовал перед Пригожиным, чтобы у них была возможность стать участниками СВО», — добавил Вегнер

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

«[У Гершковича] сложилось мнение, что Екатеринбург — такой революционный город, что тут каждый день митинги, протесты. Я попытался его разубедить, что это не так: когда 5-7 человек свою позицию активно высказывают, в интернете присутствуют — [создается такая] видимость. Наш город — город рабочих, студентов, ученых. Мнение, что у нас город оппозиционный — это совершенно неправильно», — сказал депутат. Он также добавил, что на встречу журналист принес бутылку коньяка. По словам Вегнера, они с Гершковичем выпили за дружбу между народами на всей земле.

Гершкович живет в Москве уже шесть лет и имеет аккредитацию в МИД России. Он работает репортером и освещает события в России и на территории бывших советских республик. В прошлом журналист был сотрудником Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
В России подорожала ипотека
Белоруссия подтвердила задержание осужденного за дискредитацию войск россиянина
Российский первокурсник покончил с собой в общежитии колледжа
В Россию из Перу экстрадируют мужчину за кражу девяти миллионов рублей из банка
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против враждебного отношения к гражданам стран Запада
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.