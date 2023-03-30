В Москве суд арестовал американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже

ТАСС: в Москве суд заключил под стражу журналиста WSJ Гершкович по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) 32-летнего Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Срок ареста установлен до 29 мая, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Гершкович находится в статусе подозреваемого.

Адвокат журналиста Даниил Берман заявил, что его не пустили в суд. Интересы американца представлял защитник по назначению, уточняет РИА Новости.

Заседание по ходатайству следствия об избрании меры пресечения Гершковичу в виде заключения под стражу проходило в закрытом режиме.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.