WSJ отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в России журналиста

Reuters: WSJ отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в РФ журналиста Гершковича

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) категорически отрицает обвинения в шпионаже против работавшего в России журналиста издания Эвана Гершковича, который был задержан утром 30 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление издания.

«The Wall Street Journal решительно отвергает обвинения ФСБ и будет добиваться немедленного освобождения нашего доверенного и преданного репортера Эвана Гершковича», — говорится в сообщении газеты.

Утром 30 марта Гершкович, сотрудник московского бюро The Wall Street Journal, был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание Гершковича, заявила, что деятельность, которой он занимался в Екатеринбурге, не имела отношения к журналистике. «К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — сочла представитель МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обвинениях в адрес Гершковича, добавил, что, насколько известно в Кремле, журналиста взяли с поличным.