The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России

The Wall Street Journal выразила обеспокоенность из-за задержания журналиста в России

Американская газета The Wall Street Journal отреагировала на задержание в России своего журналиста Эвана Гершковича, против которого возбудили уголовное дело о шпионаже. Заявление издания опубликовано на его сайте.

Газета выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича. Другие детали заявления не приводятся.

Гершкович — сотрудник московского бюро The Wall Street Journal. 30 марта стало известно, что ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Корреспондента американской газеты заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

Позднее сообщалось, что в отношении журналиста было возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.