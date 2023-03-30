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12:20, 30 марта 2023Интернет и СМИ

The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России

The Wall Street Journal выразила обеспокоенность из-за задержания журналиста в России
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: @evangershkovich

Американская газета The Wall Street Journal отреагировала на задержание в России своего журналиста Эвана Гершковича, против которого возбудили уголовное дело о шпионаже. Заявление издания опубликовано на его сайте.

Газета выразила глубокую обеспокоенность за безопасность Гершковича. Другие детали заявления не приводятся.

Гершкович — сотрудник московского бюро The Wall Street Journal. 30 марта стало известно, что ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Корреспондента американской газеты заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

Позднее сообщалось, что в отношении журналиста было возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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Маргарита Щигарева
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