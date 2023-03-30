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10:42, 30 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж

ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента WSJ Гершковича по подозрению в шпионаже

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге, ФСБ задержала корреспондента американской газеты The Wall Street Journal. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По данным издания, речь идет о 32-летнем сотруднике московского бюро издания Эване Гершковиче, который задержан за шпионаж. Корреспондента подозревают в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

The Wall Street Journal — ежедневная американская деловая газета на английском языке, издается в Нью Йорке.

28 марта сообщалось, что спецслужбы Польши задержали троих подозреваемых в пророссийской шпионской деятельности.

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Владимир Седов
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