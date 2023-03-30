ФСБ возбудила дело в отношении корреспондента The Wall Street Journal

ФСБ возбудила дело против корреспондента The Wall Street Journal по статье о шпионаже

ФСБ возбудила дело в отношении корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, собиравшего секретные сведения по заданию американских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным ФСБ, Гершковича интересовали данные об одном из предприятий российской оборонной промышленности. 32-летний сотрудник московского бюро американского издания был задержан российскими силовиками 30 марта в Екатеринбурге.

The Wall Street Journal — ежедневная американская деловая газета на английском языке, издается в Нью Йорке.