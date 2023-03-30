Захарова высказалась о задержании в России журналиста The Wall Street Journal

Захарова: деятельность задержанного сотрудника The WSJ не имеет отношения к журналистике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о задержании в Екатеринбурге корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Комментарий появился в ее Telegram-канале.

Захарова сочла, что деятельность Гершковича, которой он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике. «К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — добавила представитель МИД.

Ранее The Wall Street Journal отреагировала на задержание в России своего сотрудника. Газета заявила, что глубоко обеспокоена безопасностью Гершковича.

30 марта стало известно, что ФСБ задержала Гершковича. Корреспондента заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

