Песков заявил о взятии с поличным задержанного в России журналиста WSJ

Песков заявил, что задержанного в России журналиста WSJ Гершковича взяли с поличным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Екатеринбурге журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал Песков о Гершковиче. Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле знакомы с публикациями задержанного корреспондента WSJ, так как ежедневно осуществляют мониторинг зарубежных СМИ.

Кроме того, Песков заявил, что другие корреспонденты The Wall Street Journal, ведущие нормальную журналистскую деятельность и имеющие действующую аккредитацию, могут и дальше работать в России.

Ранее о задержании сотрудника американской газеты высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сочла, что деятельность Гершковича, которой он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике.

30 марта стало известно, что ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге. Корреспондента WSJ заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

WSJ отвергла обвинения в шпионаже против Гершковича и заявила, что будет добиваться его освобождения.