Американского журналиста отправят в московский СИЗО «Лефортово»

Арестованный по делу о шпионаже журналист WSJ Гершкович будет находиться в СИЗО Лефортово

В Москве суд арестовал американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Начало событий в новости В Москве суд арестовал американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Американский журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, арестованный по уголовному делу о шпионаже, будет находиться в московском СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В этом изоляторе содержатся фигуранты уголовных дел о госизмене, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

Ранее 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу проходило в закрытом режиме.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.