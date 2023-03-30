Американского журналиста отправят в московский СИЗО «Лефортово»
Американский журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, арестованный по уголовному делу о шпионаже, будет находиться в московском СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В этом изоляторе содержатся фигуранты уголовных дел о госизмене, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.
Ранее 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу проходило в закрытом режиме.
Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).
В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.