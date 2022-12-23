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16:20, 23 декабря 2022Силовые структуры

Во ФСИН опровергли информацию о просьбе осужденных женщин отправиться на СВО

В свердловском УФСИН опровергли заявление осужденных женщин из ИК-6 об отправке на СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В управлении ФСИН (УФСИН) по Свердловской области опровергли получение ими заявление от осужденных женщин из тагильской колонии с просьбой отправить их на специальную военную операцию (СВО). Об этом изданию «Подъем» заявили в пресс-службе ведомства.

Информацию о желающих отправиться в зону боевых действий в качестве медсестер и связистов в УФСИН узнали из публикаций в СМИ. Осужденные отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы и «просто так никого никуда не отпускают», напомнили в пресс-службе.

Решение об освобождении заключенных принимает суд и во ФСИН выполняют их, «по-другому никто не работает».

21 декабря основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что будет набирать снайперов и диверсантов среди женщин, отбывающих наказание в российских колониях. К нему с таким предложением обратился депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Он отметил, что женщины-заключенные из исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле захотели поучаствовать в СВО на Украине. Пригожин поддержал их рвение и напомнил, что подобная практика уже применялась в России.

«Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем», — резюмировал Пригожин.

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Любовь Ширижик
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