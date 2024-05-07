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18:35, 7 мая 2024Мир

Пентагон раскрыл подробности о задержанном в России военнослужащем США

Пентагон: задержанный в России военный США не получал разрешения на поездку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий не запрашивал и не получал от Министерства обороны США разрешения на поездку в Россию. Такие подробности раскрыл Пентагон в официальном заявлении, сообщает Reuters.

По данным Пентагона, старший сержант Гордон Блэк в последнее время был приписан к американской военной базе Кэмп Хамфрис в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию.

«Вместо того чтобы вернуться в континентальную часть США, Блэк по личным причинам вылетел из Инчхона (город в Южной Корее — прим. Ленты.ру) через Китай во Владивосток», — указано в заявлении.

Блэка задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Позже стало известно, что причиной задержания стали избиение женщины и кража у нее 200 тысяч рублей.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит позже сообщила, что Россия проинформировала Госдеп о произошедшем, и американское внешнеполитическое ведомство оказывает гражданину консульские услуги.

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      Елизавета Мытарева
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