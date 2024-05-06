В США прокомментировали задержание в России американского военного

Пентагон: США оказывают консульскую поддержку задержанному в РФ военному

США оказывают консульскую поддержку задержанному в России военному, заявили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

В Минобороны США прокомментировали задержание в России американского военного. Как отметили в ведомстве, РФ проинформировала Госдепартамент о задержании американского солдата 2 мая во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.

Армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а Госдеп оказывает ему консульскую поддержку.

Вечером 6 мая стало известно, что в РФ по подозрению в воровстве был задержан американский военнослужащий. По предварительным данным, он приехал в страну из Южной Кореи по собственной инициативе.