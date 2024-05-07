Раскрыты причины задержания американского военнослужащего в России

«Известия»: задержанный в РФ военный США украл у женщины 200 тыс. руб и избил ее

Военнослужащего США задержали в России за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей. Такие причины раскрыл источник «Известий».

По словам собеседника издания, американский солдат познакомился с жительницей Владивостока в интернете, позднее он переехал к новой знакомой и жил с ней какое-то время.

«Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», — отметил источник.

Американского военнослужащего задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех не названных по имени и должности чиновников из Соединенных Штатов.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия проинформировала Госдеп о произошедшем, внешнеполитическое ведомство оказывает гражданину консульские услуги.

