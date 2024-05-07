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15:37, 7 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности содержания сержанта армии США в российском СИЗО

Shot: сержант армии США Гордон Блэк отправлен в карантинную камеру СИЗО №1
Начало событий в новости Раскрыты причины задержания американского военнослужащего в России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сержант армии США Гордон Блэк отправлен в карантинную камеру с «первоходами» следственного изолятора (СИЗО) №1 во Владивостоке. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале со ссылкой на некий источник.

По информации источника Telegram-канала, сокамерники американского военного не знают английского языка, поэтому общаются с ним на пальцах и жестами объясняют распорядок дня, когда происходит прием пищи, а когда наступает время уборки камеры. Блэк находится в карантинной камере, вместе с другими арестованными по статьям о кражах и хулиганстве. Уточняется, что период нахождения в карантинной камере длится около десяти дней. Блэк уже прошел медосмотр. Медики установили, что он в порядке. Сообщается, что в ближайшее время американец встретится с адвокатом.

Журналисты Shot выяснили, что осужденный иностранец уже не первый раз избивает возлюбленную. Однажды он напал на девушку в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Он был задержан за избиение своей возлюбленной и кражи у нее 200 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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