Суд во Владивостоке арестовал американского военного до 2 июля

Суд во Владивостоке арестовал американца Блэка до 2 июля по статье «Кража»

Суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Об этом передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева уточнила, что во Владивостоке арестован американский военный до 2 июля по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что Блэка задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. «Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности», — заявил телеканал NBC.

Предполагается, что Блэк заехал в Приморье по пути домой в США.