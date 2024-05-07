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11:11, 7 мая 2024Силовые структуры

В МВД России раскрыли детали ареста американского военнослужащего

МВД РФ: военный из США помещен в СИЗО Владивостока, его задержали в гостинице
Начало событий в новости Суд во Владивостоке арестовал американского военного до 2 июля

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

34-летний иностранный гражданин помещен в СИЗО Владивостока по подозрению в краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе приморской полиции.

Речь идет об американском военнослужащем Гордоне Блэке, задержанном за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей.

В пресс-службе владивостокской полиции рассказали, что в дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже. Она сообщила, что работала в Корее и там познакомилась с 34-летним иностранцем, у них завязались отношения. Вернувшись во Владивосток, россиянка продолжила общаться с ним онлайн, 10 апреля он приехал к ней. У нее дома между ними произошел конфликт, а после ухода гостя женщина обнаружила пропажу денег.

Оперативники уголовного розыска нашли иностранца в гостинице. Он уже купил авиабилет и собирался вылетать на родину. Но силовики доставили его в отдел полиции.

Там против него возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он арестован до 2 июля.

О задержании в России американского военнослужащего сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех не названных по имени и должности чиновников из Соединенных Штатов. Гордон Блэк проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал на российскую территорию по собственной инициативе.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия проинформировала Госдеп о произошедшем, внешнеполитическое ведомство оказывает гражданину консульские услуги.

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      Любовь Ширижик
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