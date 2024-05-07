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04:05, 7 мая 2024Мир

Стала известна причина приезда в Россию задержанного американского военного

NBC: задержанный во Владивостоке военный США приехал в РФ для встречи с женщиной

Фото: Pixabay

Задержанный во Владивостоке американский военнослужащий Гордон Блэк приехал в Россию для того, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения. Об этом сообщает NBC.

«Гордон Блэк... закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения», — уточнил телеканал.

Отмечается, что солдат приехал в Россию без разрешения начальства.

Ранее стало известно, что военнослужащий проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал на российскую территорию по собственной инициативе, где был задержан за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей.

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      Марина Совина
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