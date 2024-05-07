Американского военного задержали в России. В чем его подозревают и как отреагировали в США?

Пентагон: Госдеп оказывает консульскую поддержку задержанному в РФ военному США

Американского военнослужащего задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех не названных по имени и должности чиновников из Соединенных Штатов.

Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России. Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности NBC

Отмечается, что солдат проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал на российскую территорию по собственной инициативе.

Раскрыты причины задержания военнослужащего

Источник «Известий» сообщил, что военнослужащего США задержали за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей.

По словам собеседника издания, американский солдат познакомился с жительницей Владивостока в интернете, позднее он переехал к новой знакомой и жил с ней какое-то время.

Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь Источник «Известий»

Белый дом отреагировал на предполагаемое задержание военного США

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ответил на вопрос, осведомлен ли Белый дом о ситуации с предполагаемым задержанием американского военного.

Да. Лучше задать этот вопрос нашим коллегам из Министерства обороны Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности

Ситуацию с задержанием прокомментировали в Пентагоне

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия проинформировала Госдеп США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке.

Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Синтия Смит официальный представитель Пентагона

Она добавила, что семья мужчины в курсе произошедшего. Задержанному оказывает консульскую поддержку американское внешнеполитическое ведомство.

Другие подробности представитель Пентагона отказалась раскрыть, сославшись на «деликатность вопроса».

30 марта 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Также за шпионаж в 2018 году был осужден американец Пол Уилан. отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Вашингтон неоднократно предлагал Москве варианты обмена своих соотечественников.

