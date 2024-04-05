США подготовят новое предложение по обмену Гершковича и Уилана

Госдеп: США готовят для России новое предложение по обмену Гершковича и Уилана

Власти США готовят новое предложение по обмену осужденных в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпосланника американского президента по делам заложников Роджера Карстенса.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян, — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — заявил Карстенс. Он напомнил, что в ноябре Москва отвергла прошлую инициативу Вашингтона.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.