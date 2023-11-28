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10:12, 28 ноября 2023Силовые структуры

В России продлили арест обвиняемому в шпионаже американскому журналисту

Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следственных органов подсудимый останется под стражей до 30 января 2024 года.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста. Гершкович же отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

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      Любовь Ширижик
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