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06:24, 13 мая 2024Силовые структуры

Защита арестованного в России американца обжаловала меру пресечения

Защита арестованного за кражу в Приморье американца обжаловала меру пресечения

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

Защита американца Гордона Блэка, арестованного в Приморье за кражу, подала жалобу на решение о мере пресечения, заявила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что поступила жалоба от стороны адвоката, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая. Суд арестовал Блэка до 2 июля по статье «кража».

По данным Пентагона, старший сержант Гордон Блэк в последнее время был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию.

Блэка задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Позже стало известно, что причиной задержания стали избиение женщины и кража у нее 200 тысяч рублей.

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      Марина Совина
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