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03:43, 17 июня 2024Россия

Беспилотник подавили в российском регионе

Губернатор Артамонов: в Липецке подавили беспилотник
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В небе над Липецком подавили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.

Глава региона призвал местных жителей не публиковать фото и видео последствий атак беспилотников. Артамонов отметил, что эта информация поможет противнику «корректировать направление и точность».

Ранее несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, пострадавших нет. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на машину — у автомобиля поврежден капот.

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      Евгений Силаев
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