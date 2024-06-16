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16:27, 16 июня 2024Россия

Несколько населенных пунктов российского региона подверглись атаке ВСУ

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников, пострадавших нет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие, — добавил он. — В результате взрыва посечена кабина грузового автомобиля».

Также атаке БПЛА подверглось село Вязовое Краснояружского района. «В результате сброса взрывного устройства в одном частном доме выбило окна», — отметил Гладков.

Более того, по информации главы региона, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на машину — у автомобиля поврежден капот.

Ранее Гладков заявил, что часть дома, обрушившуюся в результате обстрела в Шебекино, восстановить невозможно. Он уточнил, что в вывозе имущества из здания местным жителям поможет администрация Шебекинского округа совместно с МЧС.

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