Вероятность восстановления обстрелянного дома в Шебекино оценили

Гладков: часть дома, поврежденного после обстрела в Шебекино, не восстановят

Часть дома, обрушившаяся в результате обстрела в Шебекино, восстановить невозможно. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Предварительное заключение экспертизы — поврежденная часть четырехподъездной секции дома восстановлению не подлежит», — пишет глава региона. В вывозе имущества из здания местным жителям поможет администрация Шебекинского округа вместе с МЧС. В данный момент власти разрабатывают порядок предоставления нового жилья. «Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жилье людям из разрушенных квартир», — говорится в сообщении Гладкова. Встреча с собственниками будет организована через неделю.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек. Позднее губернатор Белгородской области заявил, что будет проведена экспертиза дома.